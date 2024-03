Rituale artistico della luna nuova, il concerto teatralizzato al De Seta

Domenica 10 marzo alle ore 19 allo spazio De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, in corrispondenza dell’evento lunare della luna nuova, avrà luogo un concerto teatralizzato dal titolo “Rituale Artistico della Luna Nuova” che fa capo al progetto MaNa. MaNa è un progetto d’arte totale creato e promosso dall'artista interdisciplinare Marina Mazzamuto che sta proponendo in giro per Palermo una programmazione di appuntamenti artistici mensili sintonizzati sul calendario lunare per contrastare il disorientamento dato dai cambi climatici.

Dopo l'evento di apertura trasmesso in streaming a febbraio dalle sale dell’INAF Osservatorio Astronomico di Palazzo dei Normanni, questo secondo appuntamento prevede un mix performativo di voci cantanti/recitanti (Marina Mazzamuto, Matteo Aluia), chitarre (Alberto Santamaria), percussioni acquatiche (Giulia Lo Giudice) e proiezioni di video art sui fondali marini.

La tematica è quella degli oceani e del dramma climatico come opportunità per una risonanza emotiva universale: la musica servirà come ponte artistico fra il mondo della terra asciutto e razionale e l’inconscio collettivo oceanico, onirico e irrazionale. Seguirà un dibattito fra gli artisti e un gruppo ospiti esperti di mare sotto diverse declinazioni: il Compositore, Docente di Composizione e Sovrintendente al Teatro Massimo Marco Betta, l’Assessore alla rigenerazione urbana, allo sviluppo urbanistico della città policentrica e alla mobilità sostenibile del Comune di Palermo Professor Maurizio Carta, la Ricercatrice Cnr Etologa Bio-acustica Maria Ceraulo, il Presidente dell'Associazione Sant'Erasmo Nautilus Cavaliere Santi Gatto, la Assegnista di Ricerca del Dipartimento Culture e Società esperta in geografie oceaniche critiche Gabriella Palermo.

Evento organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Palermo, Yiya Manifatture, Officina Artistica Panormos e Associazione Sant'Erasmo Nautilus. Ingresso alle ore 18:45; prezzo del biglietto 10 euro.