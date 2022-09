"Wood rock" e venerdì in riva al mare: il concerto dei Tamuna al Nautoscopio

Al Nautoscopio è ancora estate. Il 16 settembre alle 21.30 il concerto dei Tamuna con il loro wood rock, pieno di anima siciliana e più esattamente palermitana: la band trae le sue radici dal teatro Ditirammu alla Kalsa per diventare in pochi anni riferimento nazionale della world-folk-rock music in Italia, vincitori fra l'altro del Premio De Andrè.

Anche il nome è un omaggio alla contaminazione tra culture, infatti, tamuna in georgiano significa portatori di pace, ma è anche il nome della regina più importante della Georgia “Tamar” detta anche “re dei re, regina delle regine”, un personaggio leggendario in un piccolo paese caucasico, a cavallo tra Europa ed Asia.

Nella musica dei Tamuna si fondono diverse anime. La tradizione siciliana, presente sia nel cantato in dialetto sia nell’utilizzo di strumenti come il tamburello, vive in maniera contemporanea, fondendosi con influenze soul ed r&b, con brani in italiano e inserti in inglese. La band è composta da Marco Raccuglia, voce e chitarra, Giovanni Parrinello, tamburello, cajòn e percussioni, Charlie Di Vita alla chitarra e Riccardo Romano al basso.

Il gruppo è attivo dal 2012, e a poche settimane dalla nascita si era già esibito in Russia, proponendo il proprio repertorio originale, tra dialetto siciliano, italiano ed inglese. “Ciuscia”, il primo singolo e video ufficiale realizzato dalla band, è stato poi proposto per il contest Edison Change The Music, dove la band si è aggiudicata il primo posto, e, nonostante fosse l’unico brano in dialetto in competizione, ha conquistato la giuria composta da Piero Pelù, Boosta dei Subsonica e Franco Mussida della PFM. Questo percorso li ha portati ad esibirsi fino a Londra, al Dingwalls Club di Camden Town.