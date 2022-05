Symphonic Tales Palermo, al Santa Cecilia il concerto con quattro istituzioni della musica

Symphonic Tales Palermo è uno spettacolo unico che raggruppa ben quattro istituzioni per un viaggio in musica. Un’importante iniziativa dell’Institut français Palermo e del Goethe-Institut Palermo, realizzata nell’ambito di Kultur Ensemble Palermo, il programma di residenza artistico franco-tedesco, nato dalla rafforzata cooperazione tra Goethe-Institut Palermo e Institut Français Italia, cui si aggiungono le collaborazioni tra il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e la Fonazione The Brass Group.

In scena il prossimo 11 maggio alle ore 21.00 al Real Teatro Santa Cecilia, fino ad esaurimento dei posti, il quintetto jazz del musicista francese Samy Thiébault, la direttrice d'orchestra tedesca Susanne Blumenthal e il Conservatorio Alessandro Scarlatti, già Vincenzo Bellini, di Palermo saranno riuniti in un workshop, per creare una nuova versione originale e più estesa di quest’opera. Symphonic Tales Palermo è un viaggio artistico nella creolizzazione di vari generi del XX secolo.

Symphonic Tales ha debuttato all'Opéra de Rennes nel 2019 e nasce dall'incontro tra la musica classica francese del XX secolo e il jazz modale degli anni '60. Convinto dello stretto dialogo tra questi generi, Thiébault ha voluto creolizzarli in un incontro tra un quintetto jazz e un'orchestra sinfonica.

Estimatore della grande tradizione musicale classica italiana, Thiébault propone qui una rilettura della sua opera, pensata e rielaborata appositamente per Palermo, con la partecipazione dell'orchestra degli allievi del Conservatorio di Palermo preparata da Ottavio Marino, il suo quintetto jazz e sotto la direzione di Susanne Blumenthal in collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio coordinato da Riccardo Randisi.

La residenza e il workshop che anticiperanno il concerto, mirano a promuovere lo scambio tra artisti francesi e tedeschi e le istituzioni didattiche locali, i conservatori e le accademie musicali siciliane. Sul palco dello storico teatro Samy Thiébault Quintet: Samy Thiébault, sax tenore, composizioni e arrangiamenti, Adrien Chicot, pianoforte, Felipe Cabrera, contrabbasso, Philippe Soirat, batteria, Mosin Kawa, tabla, Orchestra giovanile del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, a cura di Ottavio Marino, Direzione d’orchestra Susanne Blumenthal.