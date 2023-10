Gli Swingrowers in concerto ai Candelai: il concerto è gratuito

Venerdì 13 ottobre gli Swingrowers (management GoMad Concerti e casa discografica Freshly Squeezed Music a Brighton in Uk) si esibirà in concerto ai Candelai (ore 22; ingresso gratuito, via dei Candelai, 65). A poche settimane dall’uscita del nuovo singolo “Educated feet”, la band siciliana è pronta per il suo nuovo tour internazionale che farà tappa in Gran Bretagna (Londra, Bristol, Manchester, Liverpool e Birmingham), Germania, Austria, Italia, Usa, India e Canada.

Gli Swingrowers, band internazionale di gran successo (tour in Nord America, Europa, Giappone e India) di origine siciliana, è formata da Arianna Rimi (voce), Roberto costa (synth and machines), Alessio Costagliola (chitarra), Letizia Guastella (sax alto), Carmelo Sacco (sax tenore) e Davide Terranova (batteria).

Gli Swingrowers sono una band pop dal gusto vintage, nota per i loro tre album in studio che hanno definito il genere dell'electro swing. La loro musica e i loro video hanno ottenuto finora più di 90 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Il loro terzo album, "Outsidein" del 2018, mescola la musica elettronica con il jazz e affronta temi legati ai social media e alla cultura di internet nei testi.

La band ha fatto tour in Nord America, Europa, Giappone e India, esibendosi in centinaia di club e festival in tutto il mondo, inclusi due spettacoli sold-out al Blue Note di Tokyo. Il loro quarto album in studio, "Hybrid" è stato pubblicato nel marzo 2021. Nel giugno del 2022 esce ‘’Love!’’, mentre l'ultimo singolo ‘’Educated Feet’’ è stato pubblicato il 22 settembre 2023.