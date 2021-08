Concerto con il quartetto Swing Out, il live al Ponticello taverna gastronomica

Mercoledì 11 agosto, alle ore 20, al Ponticello Taverna Gastronomica in vicolo Viola 2 - angolo via Maqueda, va di scena lo Swing.

Si esibiranno gli " Swing Out" quartetto protagonista nel panorama jazz-blues palermitano. Formazione essenziale, pochi strumenti e tanta energia. Leonardo Triassi voce e armonica, Salvo Agate alla chitarra, Giuseppe D'Amico al contrabbasso e Anthony Reina alla batteria.

Il nome Swing Out nasce da una delle principali figure del Lindy Hop: un ballo afroamericano nato ad Harlem negli anni ’20/’30. Ed è dal fermento newyorkese di quegli anni che il repertorio prende ispirazione, riproponendo grandi classici come “I can’t give you anything but love”, “In a Mellow Tone”, “The Frim Fram Sauce”. Insomma un ritmo che fa battere irrefrenabilmente i piedi.

Una musica che, come disse Otis Ferguson una notte al Savoy: "anche i sordi riuscirebbero a sentire". Quindi, Ponticello Taverna Gastronomica come i Club di Harlem degli anni '40.

