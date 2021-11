Sunday jazz in the gallery, il Jazzin' Duo in concerto mattutino alla Galleria delle Vittorie

“Sunday Jazz in The Gallery” prosegue domenica 21 novembre con il “Jazzin’ Duo”. La voce di Jlenia Alessi e il pianoforte di Giovanni Conte pronti a intrattenere il pubblico della Galleria delle Vittorie con i brani più amati del panorama jazzistico internazionale.

Da George Gershwin a Cole Porter passando attraverso Duke Ellington, ma solo per fare qualche esempio di grandi del panorama jazzistico internazionale. Saranno Jlenia Alessi e Giovanni Conte, voce e piano, i protagonisti del prossimo appuntamento di domenica 21 novembre alla Galleria delle Vittorie con “Sunday Jazz in the Gallery”, la rassegna che ogni domenica offrirà la possibilità di trascorrere l’aperitivo delle 12.30 accompagnati dalle più famose sonorità jazz offerte dagli artisti dell’attuale panorama jazzistico siciliano.

Jazzin'Duo il progetto dei due affermarti artisti che, sino alle 14.30, intratterranno il pubblico con un repertorio prettamente jazzistico, dal quale non mancheranno i più famosi brani della Popular Music tanto amati dal pubblico. Ingresso libero.