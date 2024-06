Musica e percussioni allo Sperone: 50 studenti si esibiscono nel teatro della scuola Pertini

Spettacolo finale del progetto Siae e Mibact “La voce del tamburo”. In scena, martedì 18 giugno alle 17, nel teatro della propria scuola, in via Pecori Giraldi 21, 50 studenti dell’Istituto comprensivo “Sperone-Pertini”.

L'evento conclude un progetto di musica e percussioni, di 60 ore, coordinato dai docenti e musicisti della scuola “La Bottega delle Percussioni” che ha permesso agli studenti di scoprire il tamburo e la ritmica ed esplorare svariati strumenti a percussione come il djembe e il cajon, lo shaker e le campane, il surdu e il darbouka.

Un progetto utile anche per i docenti che si sono messi in gioco per arricchire il proprio bagaglio umano e la conoscenza musicale. “Un progetto che non nasce per caso – commenta entusiasta la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo - che nasce piuttosto dalla consapevolezza che suonare le percussioni in un’orchestra equivale a trovare il proprio spazio, il proprio tempo e suono nell’armonia generale. Ed è metaforico di quello che si prova a fare nella propria vita. Un’ulteriore occasione di crescita per i nostri ragazzi e le nostre ragazze affinchè riescano ad ascoltare veramente sé stessi e gli altri”.