Da Roma arrivano gli Spirual Sound, il concerto live alla Fabbrica 102

Evento live d'eccezione giovedì 26 gennaio alla Fabbrica 102: sul palco del bistrot di via Monteleone, a partire dalle 21, si esibiranno gli Spiritual Front: band romana attiva dal 2000, gli Spiritual Front sono Simone Salvatori (Voce, chitarra e creator di Spiritual Front), Andrea Freda (Batteria), Riccardo Galati(Chitarre).

La band ha all'attivo numerosi album e centinaia di concerti in tutta Europa su palchi condivisi con gruppi internazionali come i Death in June, Deus, Sol Invictus, Mars Volta, Brett Anderson e molti altri. Il gruppo ha uno stile unico, a cavallo tra pop decadente mitteleuropeo ed un sound/visual vintage con continui richiami al cinema d’autore (Pier Paolo Pasolini, Fassbinder, Scorsese e molti altri).

Band di culto, gli Spiritual Front hanno un vasto seguito di pubblico, sia in Italia che in Europa che in diverse altre parti del mondo grazie proprio al loro stile versatile, unico ed accattivante. I loro testi (in lingua inglese) raccontano di un romanticismo decadente e nichilista: nell'arco della stessa performance si passa da ritmi di tango alle sonorità pop, da ballate western alle canzoni 'd'amore maledetto'. L'album "Armageddon Gigolò’ (trisol rec.) del 2006, li consacra tra i gruppi migliori di quell’anno della scena alternative, e contribuisce fare diventare la band una tra quelle italiane più rispettate e conosciute all’estero.

"Armageddon Gigolò" ha visto la collaborazione dei musicisti dell’orchestra di Ennio Morricone, registrato all’ Herzog studio, lo stesso scelto anche da Abel Ferrara per la registrazione delle sue colonne sonore. Gli Spiritual Front partecipano inoltre alle colonne sonore della serie Las Vegas e del film Saw II - La soluzione dell'enigma (con la canzone The Gift of Life) e numerosi corti d’ autore.

Nel 2009 gli Spiritual Front sono l'unica band italiana invitata allo show televisivo Rockpalast, leggendaria trasmissione musicale che ha visto sul suo palco band come The smiths, Oasis, Faith no more, Maximo park. Nel corso degli anni hanno calcato i palchi di decine tra i festival internazionali più importanti (tra cui: Heineken Jammin' Festival, Wave Gothic Treffen, Summer Darkness).