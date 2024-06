Le leggende dell’underground musicale europeo Spencer Clark e Lieven Martens all'Epyc

Irrompe la musica a Between Land and Sea, che apre la sua seconda settimana di festival, con un concerto a cura di Giorgio Mega, curatore musicale della Fondazione Studio Ri-zoma, continuando a coltivare una proposta di live ed esperienze musicali ricercate, lon-tane dal mainstream. Lunedì 3 giugno, alle 20, attese all’Epyc-European Palermo Youth Centre due leggende dell’underground musicale europeo: Spencer Clark e Lieven Martens, nelle vesti di Monopoly Child Star Searchers & Dolphins Into The Future.

Veri e propri maestri del worlding sonoro, Clark e Martens sono accomunati dallo stesso approccio umile e fantasmagorico, pieno di consistenza e coloratissimo: un ascolto radi-cale che definisce questa come musica ecologica nel senso più profondo. Con nomi diversi ma spesso intorno al moniker Monopoly Child Star Searchers, Spencer è un arlecchino mistico. Luoghi ed esseri popolano un viaggio interstellare e interiore tra suoni sognanti e disciolti in un tempo ritualistico, melodie irrefrenabili su vecchie ta-stiere in ambienti elettronici, lo-fi, magici.

Lieven ha suonato spesso con il nome Dolphins into the future, che farebbe pensare a qualcosa di molto simile. Ma negli ultimi anni la sua fantasia, altrettanto caleidoscopica, è andata a interagire con il mondo reale più direttamente, come se fosse atterrata su que-sto pianeta dopo aver viaggiato in altri mondi. Quello che scopre tra suoni di sintesi e field recordings è una geografia altrettanto succosa: miti, isole, ambienti marini ed in-contaminati, o al contrario contaminazioni e rapporti di energie terrestri sono tutte sto-rie che si srotolano come lava nella ricerca infinita del viaggio che in ultima istanza è un interrogarsi sullo stare al mondo.