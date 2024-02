Ecco "Sottosuono" alle Muchate, il concerto sotterraneo alle antiche cave palermitane

Sabato 10 febbraio alle 18: sottosuono, concerto sotterraneo alle Muchate, le antiche cave di Palermo. Un appuntamento speciale alle Muchate Arabe, "Sottosuono": concerto sotterraneo, con brevi brani di letteratura accompagnati dalla fisarmonica di Pierpaolo Petta, in compagnia di un rosso Duca di Salaparuta. Un evento nel centro della terra palermitana, alle Muchate Arabe, le antiche cave sotterranee più estese della città in zona Fiera del Mediterraneo A conclusione dell’evento, sarà servito ai partecipanti: un calice di rosso Calanìca. Costo 30 euro (include noleggio di caschetto, concerto e drink). Si consigliano abbigliamento e calzature comode. Evento non adatto ai bambini di età inferiore ai 12 anni. L’evento è organizzato da Terradamare e GreenSicily Outdoor in collaborazione con le cantine Duca di Salaparuta.

Pierpaolo Petta è un fisarmonicista e compositore italiano di origini arbëreshe. Si diploma al Conservatorio V. Bellini di Palermo in Contrabbasso e Musica Jazz. Si appassiona alla fisarmonica da giovanissimo e tiene corsi di perfezionamento Jazz con il fisarmonicista americano Frank Marocco, chiamato il Charlie Parker della fisarmonica. Si è esibito in palcoscenici quali il Teatro antico di Taormina, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Politeama di Palermo, il Teatro Comunale di Bologna, Albania, America, Germania, Israele, Macedonia, Malta, Romania. Ha collaborato con importanti artisti della scena nazionale ed internazionale. Ne citiamo alcuni: Nicola Piovani, Antonella Ruggiero, Inva Mula, Olen Cesari, Franco Scaldati, Sergio Vespertino, Gabriele Coen, Paolo Romano ShaOne.

Le Muchate Arabe formavano una grandissima rete di gallerie sotterranee fatta di decine di chilometri dal Papireto fino a Ciaculli. Un grande labirinto sotto la città, esteso nel periodo arabo-normanno, quando la rapida espansione urbana della città richiese nuove cave sotterranee, le Muchate, che consentivano di estrarre la calcarenite senza disturbare l’ambiente e danneggiare i terreni coltivati. Nell’alto medioevo, le Muchate, insieme alle fornaci e agli stazzoni, rappresentavano gli elementi comuni del paesaggio suburbano di Palermo