"I sogni son desideri": la magia dei cartoni Disney in un concerto al Teatro Golden

E’ già soldout lo spettacolo “I sogni son desideri - il concerto”, organizzato da Rain. Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla, che si terrà mercoledì 21 dicembre alle ore 21 al Teatro Golden di Palermo, interamente dedicato alle musiche dei classici cartoon di Walt Disney.

Sold out ad un mese dallo spettacolo, tanto che a grande richiesta del pubblico, è stata fissata una seconda data, Sabato 7 gennaio 2023 alle ore 17 ancora al Teatro Golden. Un viaggio nel mondo Disney che farà tornare tutti bambini. Una serata magica, uno spettacolo per le famiglie che include i brani di celebri cartoni animati come Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin, Frozen, La Sirenetta, Coco e tanti altri. Uno spettacolo che immergerà tutti in una magica favola, che porterà lo spettatore in un luogo dove sognare è ancora possibile, dove si può tornare bambini, dove si può ancora giocare con la fantasia.

Tutti i brani, rivisitati e riarrangiati, in un’inedita e imperdibile versione, saranno eseguiti dal vivo. Un cast sul palco di 20 artisti, tra cantanti attori, ballerini e musicisti con particolare attenzione ai costumi e a ogni dettaglio. Scenografie e coreografie spettacolari, continui cambi scena, disegni luci ed effetti speciali. Colmo di magia, lo spettacolo usa un linguaggio universale capace di parlare a ogni pubblico. Un’avventura carica di emozioni, per riscoprire attraverso le celebri canzoni dei capolavori Disney, il coraggio, l’amicizia, l’audacia, la generosità e l’amore, divertendo e facendo sognare.

Ogni canzone racconta una storia e racchiude un piccolo mondo, lancia messaggi e impartisce morali. Lo show in omaggio al grande cinema Disney, con voci, musiche, corpo di ballo e narrazioni incanterà il pubblico di tutte le età. All’interno del teatro anche un angolo allestito dove i bambini potranno farsi fotografare con i personaggi protagonisti dello spettacolo.

Sono disponibili i biglietti per la data del 7 gennaio 2023 che, durante le festività natalizie, potrebbero diventare bellissimi regali sotto l’albero per coloro che amate e ai quali volete regalare un sogno. Perché Walt Disney diceva: “Tutti i sogni possono diventare realtà se solo abbiamo il coraggio di inseguirli”. Costo biglietto 15 euro.