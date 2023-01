"I sogni son desideri", il concerto: la magia dei cartoni Disney al Teatro Golden

Dopo il successo dello spettacolo al Teatro Golden di Palermo che ha registrato sold out, torna a grande richiesta “I sogni son desideri - il concerto”, organizzato da Rain Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla. Sempre al Teatro Golden Sabato 7 gennaio alle ore 17 torna lo spettacolo dedicato alle musiche dei classici cartoon di Walt Disney.

Una serata magica, uno spettacolo per le famiglie che include i brani di celebri cartoni animati come Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin, Frozen, La Sirenetta, Coco e tanti altri, rivisitati e riarrangiati, in un’inedita e imperdibile versione, eseguiti dal vivo. Un cast sul palco di 20 artisti, tra cantanti attori, ballerini e musicisti con particolare attenzione ai costumi e a ogni dettaglio. Con scenografie e coreografie spettacolari, cambi scena, luci ed effetti speciali, sarà pura magia. Costo biglietto 15 euro.