Sofia di Marco in concerto al Circolo unificato dell'esercito

Concerto della cantante americana Sofia Di Marco, voce e chitarra, nei giardini della sede del Circolo unificato dell'esercito & la gestione Mp Service. Originaria dell'Uruguay, classe '95, Sofia arriva a Palermo per caso in vacanza, con a seguito la sua chitarra irlandese. E' nota per le sue interpretazioni al centro storico, tra la via Ruggero Settimo e il Cassaro, dove affascina con il suo dolce canto e un accento portoghese.