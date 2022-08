Una musica che fa un "rumore", gli Skruscio in concerto al Machido di Isola delle Femmine

Una musica che fa un “positivo rumore”. Questa la linea artistica degli Skruscio, l’unica band che mixa pop-rock con note latine e che sarà in concerto il 3 agosto al Machido in via Lungomare Eufemio a Isola delle Femmine, in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 19,30. I clienti del locale potranno scegliere tra l’apericena o il menù alla carta, su prenotazione. Alle 22 spazio alla musica con la band capitanata da Karima Monti, che darà vita a una serata frizzante fatta di musica italiana e internazionale, mixata con suoni sudamericani.