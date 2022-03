Una musica che fa un "positivo rumore": Skruscio e dj Silvio Randazzo al Dorian

Una musica che fa un “positivo rumore”. Questa la linea artistica degli Skruscio, l’unica band di Palermo che mixa pop-rock con note latine e che torna in concerto il 5 marzo al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza a 20 euro che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è con drink card. In sala potranno entrare fino a 150 persone. Alle 22 spazio alla musica con la band capitanata da Karima Monti, che darà vita a una serata frizzante fatta di musica italiana e internazionale, mixata con suoni sudamericani. Seguirà musica dance con il dj Silvio Randazzo.