Venerdì a tutto rock sul palcoscenico del Dorian, Simoncelli & co in concerto

Un venerdì a tutto rock, con un senatore del genere. I Simoncelli & co guidati da Riccardo Simoncelli suonano venerdì 20 maggio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza a 20 euro che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Si potrà cenare anche nel baglio esterno del locale. Dopo la cena l’entrata è gratuita. Alle 22 saliranno sul palco i Simoncelli & Co. La scaletta rivisiterà la storia del rock attraverso autori intramontabili, tra cui, in primis, David Bowie, U2 ed una ampia parentesi in omaggio alle tendenze musicali più attuali del panorama Uk.