Le notti della bellezza al Salinas, dal concerto di Simona Trentacoste alle visite guidate

Ultimo appuntamento di agosto per la rassegna "La musica proibita", musica dal vivo, Jazz Manouche, Swing & Blues, proposta da CoopCulture, in collaborazione l'Associazione Culturale Sulle Orme di Django. Venerdì 26 agosto alle 20,30 tocca a Simona Trentacoste - Jazz Standards, un duo composto da Simona Trentacoste (voce) e Gabriele Giambertone (chitarra). Apertura straordinaria dalle 20 alle 23 per il Museo in occasione di "Restart - Le notti della bellezza" con visite didattiche serali per adulti e laboratori creativi per bimbi da 5 a 10 anni a partire dalle 20.

ll Jazz Manouche nasce intorno gli anni 30 in Francia grazie al chitarrista manouche Django Reinhardt, figura pittoresca e genio indiscusso nello scenario musicale europeo e mondiale dei primi del 900. Django rivisitò lo swing americano pur mantenendo le proprie radici nella musica tzigana, nei valzer musette francesi e in quella balcanica che nel corso dei secoli ha influenzato tutta la musica folkloristica del mediterraneo.

Questa sera si esibirà Simona Trentacoste, classe 84, artista eclettica, figlia d’arte, entrambi i genitori pianisti, fin dai primi anni d’età manifesta predisposizione e spiccato interesse per le arti sceniche quali musica e danza. Comincia la sua esperienza professionale all’età di quindici anni, lavorando come corista per nomi di fama internazionale come Luciana Turina e Dino. Intorno ai diciannove anni comincia ad avere interesse per la scrittura e la composizione di musica oltre che per il canto. Lavora come solista con i più conosciuti Jazzisti siciliani. I concerti si svolgeranno nel chiostro minore del Museo Salinas, con ingresso da Piazza Olivella. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.