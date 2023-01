Con Simona Trentacoste e Giovanni Conte torna la raffinatezza alla Galleria delle Vittorie

Una voce e un pianoforte inconfondibili per la loro capacità di interpretare il jazz con classe ed eleganza. Saranno Simona Trentacoste e Giovanni Conte i protagonisti della serata in programma sabato 28 gennaio alla Galleria delle Vittorie. Un duo capace di creare in una qualunque location un’atmosfera unica che va oltre il mero intrattenimento.