"Canopia in Jazz", il concerto del Simona Trentacoste quartet vista mare

Ultimo appuntamento per "Canopia in Jazz", la rassegna musicale estiva curata dal sassofonista e compositore siciliano maestro Claudio Giambruno. Il 6 agosto, in una suggestiva terrazza sul mare, si esibiranno per voi:

SIMONA TRENTACOSTE: Voce e piano

GABRIELE GIAMBERTONE: chitarra

GIOVANNI VILLAFRANCA: basso elettrico

LUCA TRENTACOSTE: batteria

Differenti identità musicali che si incontrano tra jazz, blues, canzone italiana, americana e musica originale. La semplicità dei suoni acustici e i colori della sperimentazione. Il progetto ha una matrice intima espressa dal repertorio originale di Simona Trentacoste e dal riarrangiamento di un selezionato repertorio jazz che acquista una nuova e moderna veste estetica. L'uso di elettronica, effettistica, loop, - sia vocali che strumentali - crea un tessuto sonoro estremamente variegato.



Formule di partecipazione: