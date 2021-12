Il jazz la domenica a ora di pranzo: il Simona Daniele quartet in concerto al Miles Davis

Il jazz la domenica a ora di pranzo. Il Simona Daniele quartet suona il 12 dicembre alle 13,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco: Simona Daniele alla voce, Giovanni Conte al piano, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Il quartetto della cantante milanese Simona Daniele sarà interprete di un repertorio che spazia attraverso i grandi classici del songbook americano. La scelta dei brani offre un tributo agli artisti che hanno influenzato il percorso musicale della cantante: da autori come Cole Porter e Duke Ellington, a musicisti come Freddie Hubbard e Don Cherry. Ingresso con consumazione. Il contributo per assistere al concerto è 3 euro, oltre la consumazione.



