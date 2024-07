Concerto di musica brasiliana al Miles Davis Jazz Club: sul palco Sidney Rodrigues e Philippe Powell

Indirizzo non disponibile

Un concerto di musica brasiliana esclusivo e di alto livello con due importanti figli d’arte: Sidney Rodrigues e Philippe Powell (figlio del grande Baden Powell), Un straordinario duo dove la chitarra e il pianoforte sono uniti nello stesso fervore.

Guest star la cantante Monica Shaka (figlia di Tony Scott ). "Do Jeito que a gente quer", che in portoghese-brasiliano significa “come desideriamo”, il titolo dell'evento in programma al Miles Davis Jazz Club il 25 luglio.