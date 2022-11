Ensemble barocco "Il Serpotta" all'Oratorio dell'Immacolatella: il concerto

Un prezioso concerto barocco per il secondo appuntamento della trentunesima stagione di musica dell’associazione Kandinskij. Il concerto - in programma domenica prossima (4 dicembre) alle 19 nell’Oratorio dell’Immacolatella (via Immacolatella 1) - avrà come protagonista Il Serpotta Musica Antiqua Ensemble, formazione prodotta dall’associazione Kandinskij, guidata dalla clavicembalista messicana Daniela Lopez Quesada, completata dal soprano Martina Licari, da Gioacchino Comparetto (oboe e flauto dolce), Karla Alejandra Bocaz Muñoz (violino), Riccardo Palumbo (violoncello) e Giulio Falzone (tiorba e chitarra barocca).

Affronteranno un programma barocco per voce e strumenti, che comprende “Mi palpita il cor Hwv 132”, cantata per soprano, oboe e basso continuo di Händel, il “Trio sonata in la minore Twv 42:1” di Telemann, la “Cantata Weichet nur, betrübte Schatten, Bwv 202” di Bach, il “Quartieme Concert Royaux” di Couperin e la “Cantata L’Ile de Delos” di Élisabeth Jacquet de La Guerre.

E’ stato invece rinviato il concerto di Salvatore Bonafede (contaminazioni tra canzoni di Gershwin e i Lieder di Schubert e Schumann), in programma per domenica 11 dicembre. Gli spettatori possono decidere se conservare il biglietto per la nuova data oppure chiedere il rimborso.

La stagione, curata da Aldo Lombardo, è organizzata dall’Associazione Kandinskij con il supporto del Ministero della Cultura, dell’assessorato regionale al Turismo, il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura; in partenariato con l’European Orgel Festival, l’Aiam (Associazione italiana attività musicali), la Casa discografica Diaphone, il SimUa (Sistema museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione e Coopculture. Intero 10 euro, ridotto studenti e over 70: 5 euro, soci Associazione Kandinskij 2 euro. Tickets online: www.coopculture.it.