Sergio Munafò con il suo Snap quartet in concerto al Miles Davis jazz club

Il quartetto del chitarrista palermitano, presenta il concerto “Snap 4et“, titolo che prende spunto dall’omonimo brano che porta la firma dello stesso Munafò. Il repertorio è abbastanza vario, capace di creare le calde atmosfere del jazz e della bossanova ma al contempo strizzando l’occhio alla melodia italiana d’autore ed alle pop songs; tra i brani in programma si potranno ascoltare, come si evince dal titolo, anche composizioni originali di Sergio Munafò. Guest per l’occasione il tenor sassofonista Francesco Patti.