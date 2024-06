Rassegna jazz al Circolo velico Sferracavallo, Sergio Munafó quintet con Pamela Barone

Ritorna l’appuntamento con la musica al Circolo velico Sferracavallo (via Plauto, 27) con la Rassegna Jazz che caratterizzerà tutti i mercoledì fino al 24 luglio. Ad esibirsi per la seconda data in calendario in programma il 26 giugno ci sarà il Sergio Munafó Quintet con Pamela Barone.

"My favorite songs" è il titolo del concerto che il quintetto - composto da Sergio Munafó alla chitarra, Valerio Rizzo al piano, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria, accompagnati dalla voce di Pamela Barone - eseguirà a partire dalle 21,30 sul palco allestito con una scenografia naturale d’eccezione, il golfo di Sferracavallo. Il progetto ripercorre la tradizione del jazz ma con una trasversalità che fa incursione nella bossanova e nelle italian songs; il tutto attraverso un continuo avvicendarsi tra il vecchio ed il nuovo che contraddistingue la cifra stilistica dell’ensemble. La maggior parte degli arrangiamenti portano la firma del chitarrista e compositore Sergio Munafò, musicista con il quale l’eclettica cantante palermitana Pamela Barone, ha creato un mood ed un sodalizio artistico che hanno dato vita, nel 2019, ad un cd dal titolo “Valzer d’amor” per l’etichetta Comar 23, che contiene per l’appunto 4 composizioni originali dello stesso Munafò. Per partecipare a tutti gli appuntamenti della rassegna jazz è necessaria la prenotazione chiamando la segreteria del Circolo.

Nell’ambito della rassegna, sabato 13 luglio, un ospite d’eccezione: il cantautore e polistrumentista Mario Venuti.

Sergio Munafó

Chitarrista, insegnante e compositore palermitano, classe ’63, all’età di 10 anni muove i primi passi nel mondo della musica imparando la chitarra da autodidatta e suonando in una piccola band nel catanese con il cantautore Mario Venuti e Tony Carbone, fondatori dei Denovo. A Palermo inizia lo studio della musica con importanti insegnanti del mondo classico come il direttore d’orchestra argentino Vincent La Ferla ed il Maestro Norino Buogo. Nel 1985 frequenta la scuola di jazz del Brass group di Palermo e negli anni a seguire partecipa a numerosi seminari. Nella sua lunga carriera ha suonato con grandi nomi del panorama jazzistico nazionale e internazionale tra cui Enzo Randisi, Stefano de Bonis, Mark Abrams, Giampaolo Casati, Nicola Giammarinaro, Gigi Cifarelli, Loredana Spata, Dario Deidda, Franco Cerri, Ettore Martin, Gaetano Riccobono, Cheryl Porter, Peter Erskine ed Alex Acuna, Joanne Pascal, Ron Carter. Ha suonato come orchestrale e solista, nell’ Orchestra “Jazz fusion” diretta da Tony Vella e nello storico gruppo vocale dei “Dukellington Singers”. Ha fatto parte dello Small Ensemble di Gianni Cavallaro. Dal 1998 al 2023 insegna chitarra jazz e musica d’insieme presso la Scuola Popolare di Musica della Fondazione The Brass Group di Palermo. Tanti anche i concerti all’estero tra cui quelli in in Germania (Berlino) - suonando all’Alexander Platz e al Quasimodo Jazz club con il gruppo etnico “Orchestra Siciliana” - in Polonia col Palermo jazz quintet formato da Vito Giordano, Diego Spitaleri, Giuseppe Costa e Giuseppe Urso e in Olanda in occasione del 43° International festival di Amersfoort con l’orchestra jazz siciliana, nella quale suonerà il contrabbasso il celebre John Clayton, accompagnando la cantante Olandese Trijntje Oosterhuis.

Nel 2004 ha registrato il primo disco intitolato “Blue Flat” e prodotto dall’Associazione culturale Wes Montgomery, dieci anni dopo è la volta del secondo disco “Light Frames” con il batterista torinese Enzo Zirilli. Nel 2019 ha inciso il suo terzo disco, “Valzer d’amor” con le special guest Enzo Zirilli ed Alessandro Presti e con la partecipazione della cantante palermitana Pamela Barone. Nel 2015 ha effettuato 2 concerti con il pianista Newyorkese John Serry che nel 1985 ha ricevuto la nomination al Grammy, per il miglior arrangiamento strumentale con il brano “Sabotage”. Con lo stesso John Serry ha registrato un cd, dal titolo “Raccontare un’altra età”, per conto del compositore Antonio Marraffa e che lo vede partecipare in qualità di solista ed arrangiatore. Dal 2021 al 2022 suona con tre star del firmamento mondiale del jazz, insieme all’orchestra jazz siciliana: Dave Weckl, Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling, Jon Faddis e anche con Cyrille Aimèe, Tom Seals, Tony Momrelle, Paolo Fresu, Raphael Gualazzi e Max Gazzè. Nell’ inverno del 2023, sempre con l’orchestra jazz siciliana suona nell’ambito del Sicilia jazz festival winter 2023 con Tony Hadley e Beppe Servillo & Costanza Alegiani. Nell’estate dello stesso anno, questa all’interno del Sicilia jazz festival summer 2023 suona con L’OJS insieme ad altre 2 pietre miliari del jazz americano: Marcus Miller e Bob Mintzer.

Pamela Barone

Pamela Barone nasce a Palermo , 8 aprile 1986, sin da piccola inizia a partecipare a manifestazioni e concorsi canori riscuotendo ampi consensi di pubblico. Studia e si perfeziona presso la Scuola di Musica “Music Time”. All’età di 18 anni partecipa al programma di Maria De Filippi “Amici” giungendo in finale e partecipando alla trasmissione in diretta. Diverse sono le esibizioni canore, le apparizioni in TV, i programmi radiofonici dove la cantante riesce a offrire diversi generi musicali (jazz, bossanova, brasiliano, pop e lirica). Nel 2009 vince il Concorso Nazionale di Musica Leggera “Premio Filippo Alotta” che le permette di ottenere una borsa di studio presso la “Hope Music School” di Roma ed un riconoscimento particolare dell’Associazione “Fonopoli” di Renato Zero. La forte passione per la musica le fa scoprire la scrittura per le canzoni , arrivando al punto di scrivere e comporre i propri testi. Nel 2013 collabora al disco “Malura”di Ninni Marraffa con il brano “Sasa’ ” interpretato in dialetto siciliano e arrangiato dai migliori musicisti palermitani: Sergio Munafo’, Riccardo Lo Bue , Giovanni Palazzolo , Gaetano Riccobono e tanti altri. Nel 2015 partecipa al concorso nazionale “Applauso tour “ che la vede vincitrice con l’inedito “ dove vanno a finire i sogni “ brano scritto e composto dalla cantante stessa e arrangiato da Lorenz Piraino. A premiarla il produttore discografico Umberto Boi, Antonio Vandoni Direttore artistico di Radio Italia, Cosima Cannatella presidente di Applauso tour, Michele Vestri (Radio Blu) e la Jam Accademy di Lucca. Nel 2016 collabora come corista allo spettacolo di Paolo Belli e la Lab orchestra. Nel 2017 collabora con Gigi Cifarelli, considerato uno dei chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale nel campo del jazz e un anno dopo si esibisce con Marco Masini al teatro Savio di Palermo accompagnata dalla Lab orchestra con la canzone “Maliconoia”.