Inside colors, Sergio Munafò e Pamela Barone trio in concerto al Miles Davis jazz club. Il trio propone un viaggio che ha come unico denominatore il jazz e le sue contaminazioni. Un percorso attraverso gli standards, il pop, la bossanova e la musica d’autore italiana. Una rivisitazione in chiave moderna dell’avvicendarsi tra il nuovo e la tradizione. Consumazione obbligatoria.