Sergio Calì in un live con le sue multipercussioni, il concerto è a Villa Filippina

Castelbuono Classica, Villa Filippina e ModCafè presentano un nuovo appuntamento dedicato ai talenti della musica classica di oggi. Dopo la grande partecipazione all'emozionante piano - solo di Davide Santacolomba, giovedì 24 settembre alle ore 21.30 l'appuntamento è a Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola, 18 - Palermo) col fascino magnetico delle multipercussioni di Sergio Calì, in uno speciale programma, in cui l'aspetto magico e tellurico delle percussioni si alterna alla loro sorprendente dolcezza, anche melodica. Nel rispetto delle normative anti-Covid 19, l'ingresso è con obbligo di prenotazione, e mascherina all'ingresso. Dalle 20.00 alle 21.30 l’area bistrot del Parco di Villa Filippina offre la possibilità di gustare un apericena con drink incluso, al costo di 15 euro. Dalle 21.30 in poi l’ingresso è con drink card al costo di 7 euro.