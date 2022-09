Serata Pino Daniele con il concerto degli Schizzechea alla Tonnara Bordonaro

C’era una volta un uomo chiamato Pino Daniele. C’era sì. E c’è ancora: col suo mito, le sue canzoni, la sua rivoluzionaria carica mediterranea. Il “nero a metà” della musica italiana sarà celebrato dagli Schizzechea, il 7 settembre alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria.

La serata comincerà alle 19,30 con l’apertura del lounge bar, dove potere fare aperitivo a base di sushi, e del ristorante. Il menù è disponibile su www.tonnarabordonaromenu.it. Alle 22 saliranno sul palco Filippo Cottone, Fonzi Dell'Utri, Mimmo Aiello, Vincenzo Cosenza e Vincenzo Noto porteranno quello che loro stessi hanno ribattezzato “Pino Daniele style”. Tra i brani in scaletta: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”. È consigliata la prenotazione.