Metamorphosis, Donatella Finocchiaro canta Rosa Balistreri e i Santamarea chiudono il festival

Donatella Finocchiaro canta e racconta Rosa Balistreri, Salvo Piparo si immerge in canti salmastri, la danzatrice Chiara Frigo crea spazi sonori da gestire con il pubblico. Gli spettacoli per bambini. L’ultimo talk universitario. Ultimo weekend all'Orto botanico per il festival multidisciplinare Metamorphosis, organizzato dal SiMuA (Sistema Museale di Ateneo) e da CoopCulture, con il collettivo Genìa e la direzione artistica di Sabino Civilleri che chiuderà domenica con l’atteso concerto dei giovani Santamarea. [Biglietti: 15 euro]

L'ultimo talk curato dall’Università è in programma venerdì 5 luglio, alle 18: due docenti di Filosofia teoretica, Alberto Biuso e Chiara Agnello, discuteranno con Salvatore Tedesco su “Temporalità e metamorfosi”.

Alle 19 e alle 20 la coreografa Chiara Frigo, sulle musiche di Laura Masotto, creerà Matrioska, spazio sonoro che fa affiorare memorie, movimenti, autobiografie sonore. È un “rimettere in azione” ciò che di immateriale nel tempo si è depositato. Non c’è differenza tra lo spazio performativo e il “fuori”, non è scandito un inizio e una fine, non c’è una fruizione solo frontale, gli spettatori sono liberi di entrare e uscire e soffermarsi quanto necessario. [biglietti: 12 euro]

Alle 21.30 Le favole del mare di Salvo Piparo sulle musiche di Michele Piccione: la tecnica antica del cunto al servizio delle storie salmastre, dalle battaglie navali dei francesi contro gli spagnoli alla leggenda di Colapesce e poi Pietro Fudduni, Vanni il Pescatore, U’ nonnu Rinaldo. Storie di vecchi cuciti col sale, storie di bambini cresciuti dentro pozzanghere d’acqua salata per chiudere con un piccolo e giovane Ulisse che dialoga con Palermo, città che ha dimenticato il mare. [Biglietti: 15 euro]

Il programma di sabato

Sabato 6 alle 18.30, il primo dei due spettacoli per i più piccoli: la fiaba “Lo specchio sincero” di e con Stefania Ventura e Gisella Vitrano: una favola avventurosa che narra di mondi lontani e immaginari, mettendo in relazione il mondo degli adulti con quello dei bambini che escono vincenti. E alle 21.30 Rosa cunta e canta: Donatella Finocchiaro si immergerà nell’immaginario della cantautrice di Licata, facendo propria la sua vita non felice, ma anche la sua forza, di donna e di artista. “Rosa Balistreri con il canto riuscì a sublimare il suo dolore e quello del popolo siciliano, degli emarginati e degli oppressi” dice la Finocchiaro che racconterà i primi anni in povertà di Rosa, il marito violento, il viaggio verso Firenze, lo spettacolo di Dario Fo e il pubblico che la ama per la sua voce arcaica. In perfetta simbiosi con il personaggio, Donatella Finocchiaro si trasporta in questa forte storia che è la vita di Rosa, interpretando, con grande passione, i brani più toccanti di colei che venne ribattezzata l’Edith Piaf siciliana. [Biglietti: 15 euro].

Prenotazioni su www.coopculture.it o alla biglietteria dell’Orto Botanico.