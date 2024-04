Il baby violoncellista prodigio in concerto a Palermo: sul palco dell'Agricantus arriva Samuele Palumbo

Il tour di Samuele Palumbo, organizzato da Aria di Eventi di Matteo Boscarino, prosegue e stavolta fa tappa nel capoluogo. Mercoledì 29 maggio alle ore 21, si esibirà in concerto presso Il Teatro Agricantus di Palermo, via XX settembre 82/A.

Il giovane violinista all’età di 6 anni viene ammesso al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, dal 2020 fa parte della Kids Orchestra del Teatro Massimo di del capoluogo stesso, ed è vincitore della decima edizione di “Tu si due vales”. Tra gli illustri maestri maestri che lo accompagnano sul palco, Dario Ammirata, al basso, Sergio Calì, alle percussioni, Carmelo Pinzone, alla chitarra e Giuseppe Ricotta, al piano.

Durante il suo percorso ancora in itinere vista la tenera età, Samuele si è sempre reso protagonista di iniziative legate alla beneficenza, ha allietato con il suono del suo violino diversi reparti ospedalieri, oltre ad aver raccontato la passione smisurata per la musica e il suo percorso formativo in diverse scuole di Palermo e provincia.

Nel mese corrente in occasione della giornata mondiale dell'arte e del Made in Italy, Samuele si è esibito nella Reggia di Caserta in presenza del Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara con un prezioso attestato di partecipazione e di merito “per il prezioso contributo artistico, musicale e culturale, in qualità di violinista”.