Salvatore Bonafede e Sergio Munafò per il concerto della mattina al Miles Davis

Concerti a ora di pranzo, il sabato e la domenica, per intrattenere il pubblico anche la mattina. Al via i “Jazz lunch” accompagnati dal concerto al Miles Davis jazz club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri. La formula è semplice. Si comincia alle 12 con l’aperitivo. Alle 13,30 scatta il pranzo al prezzo fisso di 25 euro. Contemporaneamente partirà il concerto di Salvatore Bonafede al pianoforte, accompagnato da Sergio Munafò alla chitarra.