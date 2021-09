"Original songs", il cantautore israeliano Sagi Rei ritorna in concerto a Villa Filippina

La voce unica dell’artista internazionale Sagi Rei accompagnerà il pubblico in un viaggio di 10 canzoni tra la musica Black, Folk e Soul. "Original songs e’il nome dell’ultimo album del musicista israelita realizzato insieme alla moglie Helena .



“E’ come un raccontarsi e raccontare come il mondo sia cambiato dal nostro incontro in poi”, dichiara l’artista e continua sostenendo “ E’ stato facile guardandosi dentro e traendo spunto dalle diversità dei mondi a cui apparteniamo per riunire poi l’ispirazione in una voce unica che possa parlare a tutti" . Una performance intimista che prende il nome dal titolo dell’ultimo lavoro discografico di Sagi Rei che regalerà al pubblico intense emozioni. La direzione artistica dell’evento è affidata a Christian Carapezza.Per Partecipare allo spettacolo saranno rispettate le normative anti Covid-19. È necessario esibire il Green pass all’ingresso . I biglietti hanno un costo di 12,00 euro e possono essere acquistati fisicamente presso Villa Filippina, via Villa Filippina n.35 , Palermo, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure sul circuito Tickettando .

