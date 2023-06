Sabù Alaimo in concerto: il live del cantautore palermitano sul palco del Pyc

Giovedì 15 giugno il cantautore palermitano Sabù Alaimo si esibirà al Pyc di Palermo (ore 19, ingresso con tesseramento di 5 euro; Villa Trabia in Via Marchese Ugo, 4): oltre ai brani dell’ultimo album “Star della provincia”, durante il live, in cui sarà accompagnato da Salvo Cacioppo alla chitarra elettrica, Sebastiano Valenza alla batteria e Danilo Impastato al basso, saranno proposti i migliori brani dell’intero repertorio del cantautore palermitano, tra i quali il singolo "Petrolio", canzone finalista “Sanremo Nuove Proposte”, che ha permesso ad Alaimo di aprire diverse tappe del tour di Luca Carboni. Il tour di “Star Della Provincia” farà tappa anche a Milano, Roma, Catania, Bergamo, Pisa e altre città.

Il disco “Star della Provincia”, anticipato anche dai singoli “La Giostra”, “Cattiva Strada” (accompagnato dal videoclip girato nel cuore dello Sperone, quartiere popolare di Palermo) e “Diciott’anni” (Believe Digital) scorre come una pellicola d’altri tempi, è un disco che prende ispirazione dai luoghi e dalla ‘straordinaria’ normalità dei personaggi che abitano la provincia italiana, il cantautore racconta il peso e la bellezza di una presunta marginalità, che nelle sue canzoni si trasforma in centro e chiave di lettura del nostro tempo.