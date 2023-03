"Star della provincia", Sabù Alaimo presenta il suo album alla Fabbrica 102

Giovedì 30 marzo, alla Fabbrica 102, a Palermo arriva il cantautore palermitano Sabù Alaimo, per presentare il suo ultimo album “Star Della Provincia”, (distribuzione Believe Digital). Il singolo “La giostra” (contenuto nell’album) è stato programmato su radio Rai isoradio e il videoclip dello stesso è stato in visione sui monitor all’interno degli aeroporti e metropolitane italiane.

Sabù Alaimo propone un cantautorato verace, canzoni pregne di vita, un marchio di fabbrica che si porta addosso fin dal primo disco, mettendo d’accordo webzine di settore e pubblico. In questo ultimo disco emerge il “peso” e la bellezza di una presunta marginalità di provincia, che nelle canzoni dell’autore si trasforma in centro e in chiave di lettura del nostro tempo.

Un live intenso dove saranno proposti i migliori brani dell’intero repertorio del cantautore palermitano, tra i quali il singolo "Petrolio", canzone finalista a “Sanremo Nuove Proposte”, che, tra le altre cose, ha permesso ad Alaimo di aprire diverse tappe del tour di Luca Carboni, tra cui Milano, Bergamo, Pisa, Catania e Trapani.