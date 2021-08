Roy Paci & Aretuska in concerto, a Cinisi arriva "La Despedida" tour

Sarà la tappa del tour Roy Paci & Aretuska “La Despedida” il cuore di “Emozioni d’Estate”, il programma estivo di Cinisi curato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero in accordo con l’amministrazione comunale. Il programma dell’estate di Cinisi 2021 vuole essere un primo segnale del suo nuovo cammino per la valorizzazione del proprio territorio da un punto di vista paesaggistico, culturale e turistico.

Il rilancio di un territorio, passa dal saper mettere nella giusta luce le sue eccellenze e nell’attrarre interesse, ideando e dando continuità ad eventi che possano promuovere l’immagine del territorio stesso, creando momenti qualificati di incontro e dall’alto profilo culturale ed artistico.

La nuova Pro Loco Cinisi 2.Zero in accordo con l’amministrazione comunale, propone un calendario con eventi di qualità ed interesse, capaci di creare dei momenti di intrattenimento ed approfondimento, nel rispetto delle normativa vigenti anti-Covid, che possano riportare ad una socialità in sicurezza.

Particolare importanza ai bambini con un progetto, diffuso e permanente, denominato “Di pari passo”. Un progetto che sarà una costante nell’attività della Pro Loco e si avvarrà di partner sempre diversi ed attivando reti di collaborazione per non lasciare indietro nessuno, soprattutto i bambini che molto hanno sofferto in questo periodo. Circ’Opificio ha curato l’ideazione di laboratori e CiniSirk - Rassegna di Teatro e Circo di strada con tre appuntamenti 4, 18 e 25 agosto.

Dal 5 all’8 a cura dell’Associazione Clio un focus sull’identità siciliana con una mostra “C’era una volta l’opra dei pupi…” e due spettacoli tradizionali dell’opera dei pupi siciliani di Angelo Sicilia che si terranno presso l’Atrio Comunale. Alla musica inoltre è stato riservato un appuntamento fisso il giovedì con una rassegna dedicata al jazz con delle raffinate formazioni in trio: Tony Piscopo Trio con il suo “swing easy”, Chiara Navarra Trio propone “Sabor a Cuba” ed infine Paolo Vicari Trio.

Il 10 agosto l’evento musicale più importante in programma con la tappa a Cinisi di Roy Paci & Aretuska con “La Despedida” tour. Roy Paci accompagnato dalla sua storica band, regalerà dal palco emozioni con la sua inconfondibile voce e ammalierà i cuori con la sua Sofia, la sua fedelissima tromba. La Despedida sarà un tour per salutare in modo appassionato ed originale i fans di un progetto lungo 25 anni. Un ritorno alla musica live, anche se in modo diverso rispetto al passato, sarà un momento di condivisione, proponendo successi iconici e scoprendo brani mai inseriti nei precedenti live.

Ed ancora momenti di confronto con autrici “W la differenza”, una rassegna culturale alla scoperta della bellezza del mondo al femminile. Un programma che dà inoltre spazio agli artisti locali come Livia Cintioli, attrice e Roy Cardile, tenore, che porteranno in cena un loro spettacolo ispirato a Dante ed ulteriori momenti musicali con il coro delle Sisters composto da soli voci femminili.

Sarà inoltre l’occasione per lanciare un progetto molto importante con la conferenza stampa di presentazione del premio teatrale under 35 che prenderà il via l’anno prossimo e dedicato a Gaspare Cucinella e Franco Scaldati. Il territorio di Cinisi ha dato i natali a Gaspare Cucinella, attore del teatro di Franco Scaldati e suo intimo amico. La collaborazione tra i due porterà alla rappresentazione de “Il Pozzo dei Pazzi” ed altre opere, oggi iconiche nel panorama nazionale. Gaspare Cucinella è stato l’altra metà di Franco Scaldati, per questo abbiamo deciso di istituire un premio per promuovere il teatro tra i giovani e di dedicare a queste due figure l’evento, per far conoscere il loro lavoro e ricordarli attraverso il loro mezzo artistico di riferimento.

