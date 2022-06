Dal live dei Roxy al dj set di Fabio Flesca: al Marrakech di Carini si balla

Una band capace di fare cantare e suonare di tutto, dai Bee Gees ad “Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi, ma solo con grande qualità e soprattutto voglia di divertirsi e fare divertire.

Questi sono i Roxy, ovvero l’unica band di Palermo dove già al primo ascolto il pubblico non può fare a meno di iniziare a ballare. Il gruppo suonerà mercoledì 29 giugno al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o l’apericena a base di carne a 16 euro o a base di pesce a 20. Alle 22 saliranno sul palco i Roxy. Il cantante Roberto Candia, e la sua band trasformeranno il locale in una sala dove sarà impossibile non muovere il corpo al ritmo di brani dei Maroon 5, di Ed Sheeran e tante hit anni Settanta, Ottanta e Novanta. Seguirà dj set con Fabio Flesca.