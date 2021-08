Ross Cazzaniga e Deborah Falanga in concerto al Miles Davis jazz club

Una serata per chi ama il jazz dagli anni Trenta a oggi e li vuole vivere in una sera. Ross Cazzaniga e Deborah Falanga suonano il 7 agosto alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco un duo musicale che propone un viaggio nel tempo, che evoca epoche e diverse etnie dagli anni Trenta ai giorni nostri. In scaletta brani swing, bossa nova, samba, standard Jazz, soul, napoletano, reggae, pop, bolero, funky, r&b. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.



