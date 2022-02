Roberto Gervasi e Giovanni Conte per "According to us duo": concerto al Miles Davis

Roberto Gervasi & Giovanni Conte in "According to us duo" al Miles Davis jazz club.

According to us Duo nasce dall'incontro di Roberto Gervasi e Giovanni Conte, due musicisti fortemente appassionati al jazz e alla musica Americana che insieme ci proporranno un viaggio attraverso gli standard più celebri della storia del Jazz. L'accoppiata particolare di pianoforte e fisarmonica restituisce un sound particolare e unico nel suo genere.