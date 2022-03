"Sunday jazz in the gallery": Roberto Gervasi e il suo piano in concerto alla Galleria delle Vittorie

“Sunday Jazz in the Gallery”, domenica 6 marzo, con Roberto Gervasi e il suo piano solo. Un viaggio musicale attraverso i brani più celebri della tradizione del Jazz. Un’atmosfera intima ed elegante, quella che saprà creare Roberto Gervasi con il suo piano solo, rendendo questo appuntamento un’occasione unica per ascoltare e vivere insieme a lui le vibrazioni a fior di pelle che il jazz riesce a regalare.

L’artista palermitano sarà dalle 12.30 alle 14.30 di domenica 6 Marzo alla Galleria delle Vittorie, ospite di “Sunday Jazz in the Gallery”, la rassegna che ogni domenica offre la possibilità di trascorrere l’aperitivo delle 12.30 accompagnati dalle più famose sonorità jazz offerte dagli artisti dell’attuale panorama jazzistico siciliano. Ingresso libero.