La storia del rock live a Palermo: la Richard Sinclair's hat band al Mind house

Sabato 10 dicembre Mind House ospita la Richard Sinclair's Hat Band, con un live che ripercorre la lunga storia musicale del gruppo inglese Hatfield & the North, famoso per essere tra i maggiori esponenti del progressive rock della scuola di Canterbury.

La band, attiva fin dagli anni '70, è stata oggi rinnovata dai due membri originali Richard Sinclair (voce, basso) ed Alex Maguire (tastiere), per portare sul palco l'omaggio “Hathfield and the North: A Canterbury tale”, un live dedicato agli scomparsi fondatori Phil Miller e Pip Pyle. Assieme Sinclair e Maguire, ci saranno anche Mezz Gacano (chitarra, cori) e Giulio Scavuzzo (batteria). Il giorno seguente, la formazione replicherà con il progetto “Sinclair Maguire Passing Cloud” al Punk Funk di Palermo.

La Richard Sinclair's Hat Band si esibirà sul palco di Mind House, in via San Lorenzo 273/A, con l'omaggio “Hatfield and the North: a Canterbury tale”. Sponsor dell'evento: Castigamatti, Punk Funk, Basquiat Cafè, Vinile Bar, Curva Minore, Fat sound. L'apertura delle porte di Mind House è alle ore 20:00, i biglietti (costo 10 euro) saranno disponibili direttamente sul luogo dell'evento. Maggiori informazioni su Facebook (@mindpalermo) ed Instagram (@mindhousepalermo).