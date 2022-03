Riccardo Simoncelli live al Circolo Unificato, il concerto all'ex circolo degli ufficiali

Venerdì 4 marzo alle ore 20.30 al Circolo Unificato di Palermo, ex circolo degli ufficiali di piazza Sant'oliva 25, il concerto di Riccardo Simoncelli.

Si tratta di un giovane artista palermitano dotato di un animo nobile e una vocalità potente. In giro con la sua chitarra i suoi show sono stati sempre coinvolgenti, é stato umile e si è impegnato tanto credendo fortemente in sé. Si e' distinto per la sua passione nel pop rock e nel cantautorato italiano. Ingresso con greenpass e mascherina Ffp2.