Raymond Wright e dj Silvio Randazzo in concerto da Le Candele con il Dorian

Una sera di musica nera, con un cantante made in Jamaica, che ama Palermo. Raymond Wright e la sua band suonano venerdì 22 ottobre da Le Candele in via Faraone 12 a Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena di carne con drink a 20 euro, disponibile solo su prenotazione.

Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Alle 22 toccherà alla Raymond Wright band, che porterà il pubblico nell’atmosfera delle grandi voci nere come Luther Vandross, Beres Hammond, Luciano, Barry White, Maxwell. Seguirà dj set di musica dance con Silvio Randazzo. Per prenotare un tavolo andare sul link www.facebook.com/dorianart.it.