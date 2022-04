Quadro nuevo tra le note del tango argentino: il live al Miles Davis jazz club

Quadro Nuevo è un gruppo musicale basato su una rilettura della meravigliosa musica di Astor Piazzolla, nella quale all’interpretazione dei brani, così come amava eseguirli il maestro argentino, si fondono arrangiamento e improvvisazione con gli “assolo” di violino, contrabbasso e la fisarmonica di Pierpaolo Petta con la sua delicatezza interpretativa e la sua forma di vedere e sentire il tango, sorretti nei brani cantati dalla voce di Alejandra.

Davide, con la sua personalità che gli ha permesso di distinguersi, violinista eccezionale che ha imposto uno stile romantico alle Sue performance, preciso nell’esposizioni tematiche e spazia nel Jazz attraverso improvvisazioni, rimescolando i due stili (Tango e Jazz) donando loro un carattere speciale. Silvio, Pierpaolo e Davide, tre musicisti virtuosi incredibilmente talentuosi e insieme catturiamo la passione e l'emozione del tango argentino in un repertorio che spazia da brani tradizionali, a interpretazioni contemporanee.

Il concerto è un viaggio a ritroso, per restituire al tango la sua forte radice di musica popolare, un viaggio nella storia e nell'universo del tango che coinvolge il pubblico fuori dai sentieri comunemente battuti, in una convivialità condivisa. Energia, magia e ritmo travolgente si fondono in un affascinante cammino tra le note del Tango Argentino.