Una serata omaggio ad Astor Piazzolla, Quadro nuevo 100 suonano al Miles Davis

Una serata omaggio ad Astor Piazzolla. I Quadro nuevo 100 suonano il 12 novembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Quadro Nuevo è un gruppo musicale basato su una rilettura della meravigliosa musica di Astor Piazzolla, nella quale all’interpretazione dei brani, così come amava eseguirli il maestro argentino, si fondono arrangiamento e improvvisazione con gli “assolo” di violino, contrabbasso e la fisarmonica. Sul palco: Aleandra Bertolino Garcia, Silvio Natoli, Pierpaolo Petta e Davide Rizzuto.

Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il servizio al tavolo durante il concerto costa 3 euro, oltre la consumazione.

