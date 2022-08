I Qu4ttro in concerto a Gangi: Tumminello, Terzo, Porcaro e Moncada in un live in piazza

Il 27 agosto le chitarre di Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada risuoneranno nella piazza del Borgo dei Borghi 2014.

Sarà un mix di atmosfere il concerto del gruppo “Quattro” che si terrà a Gangi il prossimo 27 agosto. La Piazza Popolo, sulla quale domina il Palazzo Comunale e la torre dei Ventimiglia della Chiesa Madre, farà da culla al sound armonico e frizzante delle chitarre di Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada.

Quattro voci, quattro chitarre acustiche e quattro modi di essere artista. 4 Front-man, ognuno con un proprio genere, la cui passione comune è la chitarra, veterani dei palchi da solisti o con le rispettive band, che oggi si sono messi assieme per dare vita ad uno spettacolo vivace e frizzante, ricco di virtuosismi musicali, che nasce dall'accurata selezione dei brani che i quattro musicisti eseguono in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale.

Le loro sonorità si alternano e si accompagnano fino a diventare un’unica chitarra e una sola voce. Ogni loro esibizione trasmette energia, magia, atmosfera e calore che si fonderà con la bellezza del centro storico del Borgo dei Borghi (2014). Il loro spettacolo è anche un progetto, prodotto da Georgia Lo Faro Eventi e Asc Production, che a breve diventerà anche un cd che suggellerà la collaborazione tra Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro, Ferdinando Moncada.