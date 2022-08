Una lunga notte "floydiana", Psychedaire in concerto a Villa Filippina

Una lunga notte "floydiana" a Villa Filippina: doppio concerto degli Psychedaire e dei Pink's One. Sarà una lunghissima notte "floydiana" quella di venerdì 5 agosto a Villa Filippina. Appuntamento alle 20:30 con in apertura il concerto dei Pink's One. A seguire la musica continua nel segno del rock con gli Psychedaire (The Barrett Era).

Gli Psychedaire sono:

Stefano Siragusa - chitarra e voce

Marcello Castellucci- basso e cori

Giuseppe Bertini - tastiere e Voce

Diego Acquisto - batteria e voce

Come partecipare:

Cena concerto (pizza bibita) + concerto Psychedaire (posto non numerato) + concerto Pink's One ore 21:30 secondo settore (posto numerato) 25€.

Oppure:

Ore 20:30 Concerto Psychedaire (posto non numerato) + biglietto numerato secondo settore Pink's One - 15€. I biglietti sono acquistabili presso Villa Filippina o contattando Alessio Ciriminna. Per saperne di più si rimanda all'evento principale a questo link: https://fb.me/e/1JaiKobya.

Siamo nel 1967 e un gruppo ancora sconosciuto pubblica il primo singolo: Arnold Layne. Il cantante è un personaggio strano, inquieto e ombroso ma il suo talento salta subito agli occhi. Syd Barett ha quella lucidità artistica che vive in un mondo spaziale, avvolto dai fumi del sogno e della fantasia. Syd Barrett fonda i Pink Floyd e dà il suo indispensabile contributo alla formazione nell’album The Piper at the Gates of Dawn. Barrett non è solo un cantante. È un chitarrista, un compositore, un pittore e un animo artistico affascinante e fuori dal comune. Una misteriosa malattia mentale – una probabile forma di autismo chiamata sindrome di Asperger – combinata ad un massiccio consumo di LSD ne minano l’esistenza. Barrett – lontano e oscurato dall’ambiente dei Pink Floyd, ormai in mano a Roger Waters e David Gilmour – scompare il 7 Luglio 2006. Sarebbero esistiti tuttavia i Pink Floyd senza di lui? Probabilmente no. Ed ecco perché Syd Barrett è stato indispensabile per la band come per la musica mondiale. Oggi gli Psychedaire, musicalmente provenienti dalle formazioni degli Oberon e degli Inside Out, nell'ambito di un progetto che mira a comprendere anche altre formazioni e linguaggi musicali che ebbero il loro apice tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta (Soft Machine, Gong, Velvet Underground), propongono nella suggestiva cornice di Villa Filippina l'esecuzione di quella parte di carriera Floydiana incentrata sull'album di esordio “The Piper at the Gates of Dawn”, dei singoli e di alcuni brani dell'esperienza di Barrett solista.