Over and over again, i successi di Franco Battiato al Biondo con il tastierista del maestro

Dall’esperienza di Angelo Privitera e dalla voce di Fabio Cinti nasce “Over and over again”. Angelo Privitera, tastierista e programmatore di Franco Battiato per oltre trent’anni, con la sua profonda conoscenza delle sonorità del cantautore siciliano insieme a Fabio Cinti (Targa Tenco per il suo adattamento cameristico de “La Voce del Padrone”), portano sul palco i successi di Battiato con i suoi arrangiamenti originali.

Il concerto vedrà sul palco anche il Nuovo Quartetto Italiano, gli archi che hanno accompagnato il Maestro in numerose tournée, e sarà impreziosito da contributi video e testimonianze di personalità che con Battiato hanno condiviso momenti musicali e di vita.

Fabio Cinti, voce

Angelo Privitera, pianoforte e tastiera

Nuovo Quartetto Italiano

Alessandro Simoncini, violino

Luigi Mazza, violino

Demetrio Comuzzi, viola

Marco Ferri, violoncello



Prevendite: https://www.tickettando.it/film/41362.