Piovani dirige Piovani, boom di richieste e il concerto cambia sede: sarà allo Steri

A seguito dell’enorme numero di richieste da parte degli spettatori, il concerto “Piovani dirige Piovani” in cartellone l’11 settembre alle ore 21 inizialmente previsto all’Orto Botanico, è stato trasferito nell’atrio dello Steri come deciso dalla governance della Foss. Pertanto da oggi sono disponibili altri posti che sono già in vendita online sul circuito Vivaticket. La vendita avverrà anche al botteghino del Politeama Garibaldi (dalle ore 9,30 alle13,30, biglieteria@orchestrasinfonicasiciliana.it) dal 1° settembre. Chi ha già acquistato il biglietto non dovrà fare alcuna conversione ed impiegare lo stesso tagliando per accedere allo Steri.