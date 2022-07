La grande musica dei Pink Floyd sbarca a Villa Filippina con i Pink’s One

La grande musica dei Pink Floyd arriva al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) venerdì 5 agosto alle ore 21.30 con la nota e apprezzata tribute band dei Pink’s One attiva dal 2010 che per la prima volta sbarca a Palermo.

Un emozionante spettacolo di luci e suoni che ripercorrerà quasi mezzo secolo di storia della musica. Numerosi i progetti e i successi raggiunti dalla band nel corso degli anni coronati dalle fortunate stagioni estive 2014, 2018 e 2019, in cui la formazione si è avvalsa della preziosa collaborazione di Machan Taylor, corista dei Pink Floyd durante il tour mondiale di “A Momentary Lapse Of Reason” (1987-1988) esibendosi sui palchi di numerose piazze e arene siciliane e registrando diversi sold out.

L'estate 2022 li vedrà nuovamente dal vivo al fianco della Taylor, oltre che col sassofonista floydiano Scott Page e col percussionista Gary Wallis in alcune, tra le più belle location siciliane, come la scalinata della Cattedrale di Noto. A Villa Filippina eseguiranno una vasta scelta di brani pinkfloydiani direttamente dal doppio album live “The Delicate Sound of Thunder”, per due ore e mezza di spettacolo. Non mancheranno successi quali “Another Brick in the Wall”, “Money” e “Wish You Were Here”. Biglietti disponibili (18 euro primo settore, 15 euro secondo settore) online su https://villafilippina.organizzatori.18tickets.it/ o a Villa Filippina (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00).