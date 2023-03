Sergio Schifano e Mezz Gacano+Letizia Guastella: doppio live alla Fabbrica 102

Nuovo doppio live alla Fabbrica 102 con Pietra Lunare, la rassegna di appuntamenti musicali rigorosamente programmati per il lunedì. Il 13 marzo si esibiranno sul palco del bistrot di via Monteleone Sergio Schifano e Mezz Gacano+Letizia Guastella.

Sergio Schifano, classe 1985, porterà in scena I brani di 'Scapes' in cui fonde musica ambient e soundscapes con libere improvvisazioni e composizioni originali, ricche di suggestioni pop, classiche o ispirate al jazz nordeuropeo. La cifra del suo 'solo' è l’improvvisazione multistilistica, con largo utilizzo creativo di effetti, synths e loops.

A seguire l'esibizione di Mezz Gacano e Letizia Guastella: un omaggio a John Zorn, sassofonista e compositore newyorkese, che partirà dagli albori della carriera del musicista e scandaglierà il decennio che va dal 1983 al 1992. Gli album a cui il duo attingerà sono infatti legati alla prima era della sconfinata produzione del compositore americano.

Si parte da “Locus Solus” per approdare ai capitoli più efferati come “Buried Secret”,“Gut of a Virgin” e ”Torture Garden”, passando dai momenti sperimentali come “Absinth”, “School” e “Pool”. A seguire, come ogni lunedì della rassegna, jam session 'guidata' da Mezz Gacano e Marco Cappelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.