Al Teatro Massimo il concerto dei Piccoli Cantori di Parigi, il miglior coro francese di voci bianche 

Al Teatro Massimo il 19 luglio (Sala Grande ore 21:00) arriva il coro francese dei Piccoli Cantori di Parigi, affermato nel mondo per la bellezza delle sue esecuzioni e diretto da François Polgar, ex-direttore del coro dell’Opera Nazionale di Parigi e dei cori di Radio France. Fondato nel 1956 da Louis Prudhomme e considerato il miglior coro francese di voci bianche per la purezza delle sue voci cristalline collaborando negli anni con grandi orchestre come quella del Teatro Marinskij, l'Orchestre National de France, la Royal Philharmonic Orchestra, L'Orchestre Philharmonique di Monte-Carlo.

Il concerto vedrà cantare insieme ai Piccoli Cantori Francesi il Coro di voci bianche del Teatro Massimo, diretto da Salvatore Punturo, e la Cantoria del Teatro Massimo diretta da Giuseppe Ricotta (al pianoforte). Al contrabbasso Dario Ammirata e alla batteria Sergio Calì. Mentre i piccoli cantori francesi saranno accompagnati dal pianista e organista Jean-Christophe Polgár, ex-corista della formazione. La Fondazione Teatro Massimo ha voluto dedicare questo concerto alla memoria del magistrato Paolo Borsellino, agli Agenti della sua scorta e alla memoria di tutti i caduti nella lotta contro la mafia.

Il ricco programma musicale alterna grandi capolavori del repertorio corale religioso, con estratti, fra gli altri, dalla Missa solemnis K139 di Mozart e dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, insieme a spiritual come Music Down in My Soul, un medley da Sister Act, quest’ultimo proposto dalla Cantoria del Teatro Massimo. Ma tra i brani in programma sarà eseguito anche "L’albero dell’eroe", del musicista palermitano Marcello Mastroianni, il cui testo è stato scritto dal magistrato Lorenzo Matassa che lavorava negli anni '90 come giovane pm con Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Il concerto, realizzato in collaborazione con l'Institut Français di Palermo, è inserito nel percorso di formazione e crescita artistica dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo.